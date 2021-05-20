Нужно сделать две страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок287 просмотров

Здравствуйте, сможете сделать реферальную систему, колесо бонусов, движующию полоску для графика.

1) По серверной все есть

2) Для реферальной системы нужен фронт, и что бы полска лвл двигалась, а колесо бонусов нужно с нуля

4) Линию с 0

3) Vue

Vue.js
4 года назад
guest_16212440590134
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров