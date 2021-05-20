Лендинг "Резервирование сайта"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок1225 просмотров

Добрый день.

Нужен мастер, кто разберется в теме и сделает хороший лендинг и наполнит его.

4 года назад
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bezrukoov
Виталий 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
33 дня
Escrow
Отправил чужой лендинг, не соответствующий заданию. и Пропал

Заявки фрилансеров

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