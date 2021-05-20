После редактирования страницы перестали показываться анимированные картинки. Файлы сайта по ссылке https://dropmefiles.com/al84O
Верстка трех страниц
Макеты и тз в приложении. Начать сегодня. Вечером показать результаты. От вас цена и сроки. Оплата по факту
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