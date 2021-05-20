Верстка трех страниц

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Закрыт2 заявки533 просмотра

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4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

olegbelkaw
Олег 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
$36
3 дня
Escrow
Взял два заказа. Не сделал ни один. Зато деньги всегда надо было дать наперед. То на кофе то на сигореты и он все до утра сделает))) Не сделал
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Заявки фрилансеров

olegbelkaw
Олег 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Махмуд
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад