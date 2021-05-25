Адаптивная верстка лендинга

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок1294 просмотра

Сверстать адаптивно. Макет в приложении. Обязательно сделать эффекты на ховеры, клики и прочее. Готово нужно что бы было завтра. Бюджет 1000р. Оплата по факту

4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

flyingsteps112
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
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2 года назад
4 года назад
$20
1 день
Все хорошо
Всё хорошо, продолжаем работать

Заявки фрилансеров

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4 года назад
flyingsteps112
Михаил 
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