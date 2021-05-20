Макеты и тз в приложении. Начать сегодня. Вечером показать результаты. От вас цена и сроки. Оплата по факту
Свободный верстальщик
Требуется сделать форму и фильтры на готовом продукте.
Подправить стили. Приступить и закончить сегодня
Заявки фрилансеров
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