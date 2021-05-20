Вёрстка и посадка на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок8614 просмотров

Добрый день! 

Функционал одностраничного магазина будет похож на этот Пример сайта

Необходимо сверстать по макету и натянуть на WordPress, интегрировать WooCommerce, чтоб всё можно было менять и всё хорошо работало

WooCommerceWordPress
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KulkoP
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