Сверстать сайт по аналогии и настроить работу корзины

Всем добрый день

требуется сверстать сайт, визуально и функционально почти аналог такому pechati-v-spb.ru

Тематика - изготовление печатей, штампов, факсимиле и пломбираторов.

Только нужно будет еще прикрутить корзину и зоны доставки по СПб

Готовый дизайн в PSD и прдробное техзадание предоставлю

Необходимо сверстать и все настроить не более чем за 30 дней.

С заинтересованными детали обсужу в личке