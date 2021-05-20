Сверстать сайт по аналогии и настроить работу корзины

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок941 просмотр

Всем добрый день

требуется сверстать сайт, визуально и функционально почти аналог такому pechati-v-spb.ru

Тематика - изготовление печатей, штампов, факсимиле и пломбираторов. 

Только нужно будет еще прикрутить корзину и зоны доставки по СПб

Готовый дизайн в PSD и прдробное техзадание предоставлю

Необходимо сверстать и все настроить не более чем за 30 дней.

С заинтересованными детали обсужу в личке

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