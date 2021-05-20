Верстка 10 страниц сайта

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Закрыт60 заявок1862 просмотра

Здравствуйте)

нужна адаптивная верстка html+css 10 страниц сайта. Примерно как во вложении. Есть psd макеты. Подскажите пожалуйста, примерную цену и сроки?

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