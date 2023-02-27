Качественный код и открытый подход. Адаптивная и кросбраузерная верстка.
Качественнй код и открытый подход. Адаптивная и Кросбаузерная верстка.
Для Вашего удобства предоставлю информацию о процессе работы.
Что я использую: HTML5, CSS3 , Javascript, SCSS, FLEXBOX, Grid.
Гарантия на верстку: в течении двух недель после передачи работы я сразу и бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мне важно, чтобы клиент остался доволен.
Связь:
- Почта : [email protected]
- Телефон : +7-999-740-18-38 (Viber,Telegram)
Способы оплаты: Сбербанк-Онлайн, Яндекс Кошелек, а также любым другим удобным для Вас способом.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка cайта MediaCube66 просмотров