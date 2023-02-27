Качественный код и открытый подход. Адаптивная и кросбраузерная верстка.

​Качественнй код и открытый подход. Адаптивная и Кросбаузерная верстка.

Для Вашего удобства предоставлю информацию о процессе работы.

​Что я использую: HTML5, CSS3 , Javascript, SCSS, FLEXBOX, Grid.​​

​Гарантия на верстку: ​в течении двух недель после передачи работы я сразу и бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

​​Мне важно, чтобы клиент остался доволен. ​

​​Связь:

Способы оплаты

: Сбербанк-Онлайн, Яндекс Кошелек, а также любым другим удобным для Вас способом.