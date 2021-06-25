Нужно адаптивно сверстать лендинг

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен72 заявки1995 просмотров

Ваша задача: Адаптивно и чтобы во всех браузерах отображалось нормально сверстать одностраничный сайт. Макет в фигме скину исполнителю. Макет не сложный, состоит из 7 секций, один из них слайдер, есть видео попап.

Figma
4 года назад
AssylYerg
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Выбранный исполнитель

themrusgame
Амир 
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3 дня
Спасибо этому исполнителю, всегда поддерживал связь. Понятно отвечал на вопросы по поводу проекта, однозначно рекомендую!
Спасибо за интересный проект!

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