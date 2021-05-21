Сделать всплывающие окна с формой

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок365 просмотров

Здравствуйте.

на 4 сайтах однотипных

пример https://promo.wehappy-app.ru/

Кнопки сейчас перекидывают на внешний сайт

Это надо отменить и повесить на все кнопки всплывающее окно

Дизайн окна есть в фигме http://joxi.ru/E2pnxMxC49JJ3r

Нужно сделать прямо по фтп, сайта на простом Html.

Отправку post делать не надо, просто верстку

#верстка #html

FigmaHTML
4 года назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

matvejchik
27 лет
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3 года назад
4 года назад
$25
1 день
Escrow
Быстро разобрался и сделал всплывающие.
Оперативное взаимодействие, чёткое ТЗ, получил оплату вперёд работы. Было приятно работать

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