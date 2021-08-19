Удобные сайты с кроссбраузерным и адаптивным дизайном, а вёрстка сайтов качественно и в срок используя: BEM, FLEX,GRID, CSS3, SCSS, HTML5, JS, JQ.
Главное чтобы клиент был доволен!
Вместе со мной Вы достигнете желаемого результата!
Гарантии:
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Вид деятельности:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Используемые инструменты:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ.
Ответственность:
- - готов приступить уже
- - всегда довожу дело до конца
- - не нарушаю сроков
- - всегда на связи
Оплата:
- По договорённости, в том числе любым удобным для Вас способом.
На связи:
- @mail: [email protected] / [email protected]
- WhatsApp https://wa.me/+79996264928
- Telegram https://t.me/maxim_vernigorov
- Phone +7-999-626-49-28
Действие аккаунта приостановлено!