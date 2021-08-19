Удобные сайты с кроссбраузерным и адаптивным дизайном, а вёрстка сайтов качественно и в срок используя: BEM, FLEX,GRID, CSS3, SCSS, HTML5, JS, JQ.

Главное чтобы клиент был доволен!

Вместе со мной Вы достигнете желаемого результата!

Гарантии:

бесплатно

Вид деятельности:

В течение недели после передачи архива с готовой версткой яи сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Используемые инструменты:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Оплата:

- По договорённости, в том числе любым удобным для Вас способом.

На связи: