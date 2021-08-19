maximvernigorov

Максим maximvernigorov

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Удобные сайты с кроссбраузерным и адаптивным дизайном, а вёрстка сайтов качественно и в срок используя: BEM, FLEX,GRID, CSS3, SCSS, HTML5, JS, JQ.

Главное чтобы клиент был доволен!

Вместе со мной Вы достигнете желаемого результата!

Гарантии:

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Вид деятельности:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Используемые инструменты:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ.

Ответственность:

  • - готов приступить уже
  • - всегда довожу дело до конца
  • - не нарушаю сроков
  • - всегда на связи

Оплата:

- По договорённости, в том числе любым удобным для Вас способом.

На связи:

Портфолио