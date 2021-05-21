Вёрстка и прогинг сайта (движок Wordpress или Drupal)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок1126 просмотров

Обычный представительский сайт, без заморочек.

Требуется отверстать и повесить вёрстку на движок. 

Движок можно  Wordpress или Drupal.

Дизайн в прикрепленном архиве.

Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.

DrupalWordPress
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tytovanata
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