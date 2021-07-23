От дизайна до web-development
студия ведущая свои проекты из Волгограда. Цены ниже рыночных. При этом, работаем по договору, возможно страхование ответственности по выполнению, ТЗ - в подарок! Василий Кузнецов @lawcco (ТГ)
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HTML-верстка
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$5/час
от $50от 3 дней
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Базы данных
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$15/час
от $300от 20 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга
Встраиваемые системы
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$20/час
от $300от 30 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
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$3/час
от $100от 1 дня
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Дизайн сайтов
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$10/час
от $300от 14 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
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$15/час
от $300от 30 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
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$5/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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$10/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга
Системное программирование
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$15/час
от $200от 15 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $200от 10 дней
нет рейтинга
Управление проектами
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$10/час
от $100от 10 дней
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Финансовые услуги
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$5/час
от $100от 2 дней
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Юридические услуги
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$10/час
от $10от 1 дня
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