Задание по вёрстке

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Закрыт15 заявок943 просмотра

Здравствуйте,

есть задание по вёрстке. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.

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