Сверстать и поставить на wp

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Закрыт22 заявки1205 просмотров

Добрый день.

Есть дизайн сайта, его надо сверстать и поставить на cms ку

Дизайн по ссылке - https://www.figma.com/file/0hfNUTOuJDRHGWilFAUkFV/Toy.Stream-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF-Copy?node-id=0%3A1

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