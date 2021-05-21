Сверстать и поставить на wp

Необходимо сверстать небольшую страницу для сайта hiconix.ru Страница небольшая, всего 4 блока. Верстка на bootstrap в версии для десктопа и мобильного. https://www.figma.com/file/m1RShNXh4yR7YyDwaNDlmu/Landing_Monprice-Copy?node-id=0%3A1 Хедер, футтер, форму и пр. верстать не нужно, они уже ...