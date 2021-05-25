Правки сайта

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок1007 просмотров

Добрый день! Нужны правки мелкие сайт на вордпрес.

Ниже прикрепил ТЗ зеленым это отмечено что уже что сделано нужно только что неотмечено нужно сделать быстро там немного

Вот сам сайт https://flyboardkiev.com.ua/https://flyboardkiev.com.ua/

Жду заявок

WordPress
4 года назад
veniamin85
Вениамин 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

master_lancer
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$7
1 день
Все отлично! Андрей большой молодец. Сделал работу без ошибок раньше оговоренных сроков, внес незначительные дополнения и всегда был на связи. Желаю ему новых крутых проектов! Рекомендуем его как пунктуального, ответственного и компетентного специалиста.
Понравилось четкое ТЗ! Был на связи. Все ok.

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4 года назад
master_lancer
Андрей 
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Был
2 дня назад
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