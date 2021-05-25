Макеты в приложении. Так же надо реализовать анимацию по тз. Анимация тут: https://dropmefiles.com/iUfT1 Сроки горят очень сильно. Оплата поетапно. Бюджет 10000р. Торг возможен. Начать нужно сейчас. И максимально быстро сделать главную
Правки сайта
Добрый день! Нужны правки мелкие сайт на вордпрес.
Ниже прикрепил ТЗ зеленым это отмечено что уже что сделано нужно только что неотмечено нужно сделать быстро там немного
Вот сам сайт https://flyboardkiev.com.ua/https://flyboardkiev.com.ua/
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