bogeyman_325

Веб разработчик

Год проработал на компанию и теперь я здесь. Готов выполнять заказы от верстки до создания многостраничного сайта на битриксе или wordpress. Ну или дайте чуть по больше времени и напишу приложение на react.

Навыки и умения:

-Javascript

-PHP-html (nunjucks)/css (scss)

-Базы данных (sql)-Веб-программированиеУслуги:

-HTML/CSS верстка

-Интернет-магазины на wordpress или bitrix

-Сопровождение сайтов

-Установка и настройка CMS

То-что делал на работе выкладывать не могу, поэтому вот пример верстки:

-https://konstantin-retunsky.github.io/sedona/build/index.html

-https://konstantin-retunsky.github.io/cat-energy/build/