bogeyman_325

Веб разработчик
Год проработал на компанию и теперь я здесь. Готов выполнять заказы от верстки до создания многостраничного сайта на битриксе или wordpress. Ну или дайте чуть по больше времени и напишу приложение на react.
Навыки и умения:
-Javascript
-PHP-html (nunjucks)/css (scss)
-Базы данных (sql)-Веб-программированиеУслуги:
-HTML/CSS верстка
-Интернет-магазины на wordpress или bitrix
-Сопровождение сайтов
-Установка и настройка CMS
То-что делал на работе выкладывать не могу, поэтому вот пример верстки:
-https://konstantin-retunsky.github.io/sedona/build/index.html