Сверстать тему на Drupal 7

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Закрыт4 заявки689 просмотров

Есть верстка html и старая тема на друпал 7, нужно сделать новую 

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DrupalHTML
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josgir
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