Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок552 просмотра

https://www.figma.com/file/PNFuJGR0s6oTosi1VnffcQ/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F?node-id=0%3A1&frame-preset-name=Desktop

Мне нужна чисто версткаДля последующей натяжки на Битрикс

Node.js
4 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
4 года назад
$136
14 дней
Escrow
Это мастер своего дела с большой буквы! Обращаюсь уже не в первый раз, и всегда получаю именно то что заказывал.
Александр отличный заказчик с интересными проектами. Всегда на связи. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
4 года назад
Константин
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Валерий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Влад
 
31 год
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 отзывов
4 года назад
Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виталий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
8 отзывов(-1)
4 года назад
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
4 года назад
Махмуд
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
127 отзывов
4 года назад
Олег
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
Артур
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
34 отзыва
4 года назад
Евгений
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
4 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • HTML, CSS, JS - верстка одного блока - срочно

    Добрый день, Нужно сейчас сверстать карточки с ценами и ползунок, Ползунок изменяет цены.  Оставляйте заявку только если вы можете приступить сейчас и закончить за 1-2 часа. Актуально для подачи ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить js код

    Поправить js код что бы на главной странице сайта https://dolgaro.ru внизу страницы при вставке кода view-source:https://dolgaro.ru/wp-content/themes/reboot/rezult/index.php выводился тест https://dolgaro.ru/wp-content/themes/reboot/rezult/index.php При вставке js кода, в footer.php на главной, ошибка, пропадает таймер внизу ...

    JavaScriptWordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки сайта

    $7

    Добрый день! Нужны правки мелкие сайт на вордпрес. Ниже прикрепил ТЗ зеленым это отмечено что уже что сделано нужно только что неотмечено нужно сделать быстро там немного Вот сам сайт https://flyboardkiev.com.ua/https://flyboardkiev.com.ua/ ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Срочная адаптивная верстка

    $100

    Макеты в приложении. Так же надо реализовать анимацию по тз. Анимация тут: https://dropmefiles.com/iUfT1 Сроки горят очень сильно. Оплата поетапно. Бюджет 10000р. Торг возможен. Начать нужно сейчас. И максимально быстро сделать главную

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Сверстать и поставить на wp

    Добрый день. Есть дизайн сайта, его надо сверстать и поставить на cms ку Дизайн по ссылке - https://www.figma.com/file/0hfNUTOuJDRHGWilFAUkFV/Toy.Stream-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF-Copy?node-id=0%3A1 Оцените пожалуйста проект. Всегда рад ответить на вопросы.

    Node.jsWordPress
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка 30 лендингов по одному макету

    Необходимо сверстать 30 лендингов по одному макету с анимацией, адаптив. В макетах есть совсем небольшие отклонения. Пикспель перфект. Дизайн должен быть повторен 1 в 1. Все размеры, шрифты, цвета, отступы и т.д. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад