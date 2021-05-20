Размещение переводов на сайте WordPress через WPML

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки614 просмотров

Всем привет,

Есть сайт на WordPress на русском языке. Состоит из 10 страниц.

Есть 2 вордовских файла с переводом текстов на сайте на английский и немецкий языки. Всего примерно по 2,000 слов в каждом файле.

На сайт установлен плагин WPML (лицензия). Также установлены WPML string translation и WPML Translation Management.

Нужно взять переводы из файлов и покидать на сайт. Перевести шапку, подвал, контактные формы (на сайте всего две формы на 4 и на 2 поля для ввода информации) и содержимое страниц. В заявке, напишите пожалуйста "фиолетовый". Перебить линки на кнопках, чтобы вели на правильные языковые версии страниц.

WordPress
4 года назад
businessdeluxe
Леонид 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

RoKsetup
Евгений 
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$25
1 день
Нужно было добавить две дополнительные полноценные языковые версии сайта. Евгений оперативно справился с заданием. Ответы на все вопросы были даны, дополнительные правки, возникшие в процессе работы были внесены. Чувствуется, что человек хорошо знает WordPress. Благодарю за работу и рекомендую Евгения, как специалиста.
Леонид отличный заказчик. ТЗ составлено подробно, мгновенно отвечает на уточняющие вопросы, оплата произведена без задержек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Влад
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
RoKsetup
Евгений 
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад