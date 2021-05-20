Размещение переводов на сайте WordPress через WPML

Всем привет,

Есть сайт на WordPress на русском языке. Состоит из 10 страниц.

Есть 2 вордовских файла с переводом текстов на сайте на английский и немецкий языки. Всего примерно по 2,000 слов в каждом файле.

На сайт установлен плагин WPML (лицензия). Также установлены WPML string translation и WPML Translation Management.

Нужно взять переводы из файлов и покидать на сайт. Перевести шапку, подвал, контактные формы (на сайте всего две формы на 4 и на 2 поля для ввода информации) и содержимое страниц. В заявке, напишите пожалуйста "фиолетовый". Перебить линки на кнопках, чтобы вели на правильные языковые версии страниц.