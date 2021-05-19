Добавить мультиязычность на сайт Wordpress

Задача: Нужно переписать или же любым доступным образом модернизировать существующий сайт добавив мультиязычность (Укр, Рус, Англ). Перевод сайта готов. Изменений в дизайне нужно минимум. На данный

момент сайт (кликабельно) работает на Wordpress на английском.

Дедлайн: как можно скорее.

Прошу указывать ваши предложения в формате:

1. Цена. За сколько Вы готовы выполнить задачу?

2. Срок выполнения. Сколько Вам нужно времени?

3.Что нужно для выполнения? (доступ к админке, техническая часть и т.д.)