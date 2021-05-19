Повесить верстку на cms

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Закрыт13 заявок1665 просмотров

https://monsterfood.com.ua/new/

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https://monsterfood.com.ua/new/expert.html

https://monsterfood.com.ua/new/price.html

https://monsterfood.com.ua/new/ration.html

наше видение - вордпресс, но вы можете предложить свой вариант, я заявке укажите примерный бюджет и сроки

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4 года назад
guest_16041420372759
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Заявки фрилансеров

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