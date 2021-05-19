Необходимо сверстать сайт по макету из Figma (1 главная страница + страница подачи заявки), мобильная версия есть в макете. Есть текущий сайт, делается его редизайн. По доработкам: ...
Повесить верстку на cms
https://monsterfood.com.ua/new/
https://monsterfood.com.ua/new/blog.html
https://monsterfood.com.ua/new/contacts.html
https://monsterfood.com.ua/new/delivery.html
https://monsterfood.com.ua/new/expert.html
https://monsterfood.com.ua/new/price.html
https://monsterfood.com.ua/new/ration.html
наше видение - вордпресс, но вы можете предложить свой вариант, я заявке укажите примерный бюджет и сроки
Заявки фрилансеров
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