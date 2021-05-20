Доработки на сайте битрикс

Всем привет!

Ищу специалиста для выполнения доработок на сайте битрикс.

Сделать нужно очень срочно.

Из краткого описания что нужно: добавить контент 2 на страницах. Доработать карту отображения на ней объектов. И еще несколько заданий. Жду предварительных заявок и откликов)

Подробности в личку. Всем спасибо!