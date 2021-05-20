Доработки на сайте битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки1500 просмотров

Всем привет! 

Ищу специалиста для выполнения доработок на сайте битрикс. 

Сделать нужно очень срочно. 

Из краткого описания что нужно: добавить контент 2 на страницах. Доработать карту отображения на ней объектов. И еще несколько заданий. Жду предварительных заявок и откликов)

Подробности в личку. Всем спасибо! 

4 года назад
Vikukusik
Виктория 
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Алексей
 
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Денис
 
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Денис
 
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