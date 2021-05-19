Сделать таблицы на Wordpress

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Закрыт5 заявок1671 просмотр

Сделать 13 таблиц на Wordpress через какой то плагин или в ручную в стандартом редакторе WP

Не обязательно цветными 

WordPress
4 года назад
Pacan4ik94
Андрей 
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