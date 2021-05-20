Доработки на ворпдрес

На сайте есть мобильная и десктоп версия.

Использовать буду только десктоп версию. Нужно с помощью медиа запросов сделать на десктоп шаблоне, что б если страница грузится на мобильном или на планшете, то галерея менялась с десктопной, на мобильную. Т.е задача забрать с одного шаблона код который строго соответствует этой функции и добавить в другой шаблон... На выходе мне нужны файлы и конкретная информацию, что было перенесено/изменено/удалено.

Очень важна скорость загрузки страницы, городить огород не нужно. Скорость загрузки должна остаться примерно такой же.