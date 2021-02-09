denis-chernykl

Денис Черных denis-chernykl

 
23 годаРоссия/Хабаровск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$99
выплачено фрилансерам
16%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Небольшой api на питоне

    Нужно сделать простую систему, чтобы я мог отправить запрос с кадастровым номером, после данная библиотека получила его, сделала свою работу и вернула json Так же нужно будет саму систему загрузить на поддомен, данные скину Библиотека https://github.com/rendrom/rosreestr2coord

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать сайт на wordpress

    Здравствуйте Нужно сделать сайт на wordpress с игрой для участников  Чтобы начать играть, зарегистрируйтесь. Регистрация. Личный кабинет – количество оплаченных игр, история игр. После регистрации один раз в день доступны три случайных вопроса из игры на любую тему плюс карты к ...

    WordPressСайт на WordPress
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на wordpress

    Нужно сделать процесс покупки таким образом Человек делает заказа, оформляет его, но не оплачивается, заказ переходит в статус ожидание оплаты, после менеджер его редактирует, далее он отправляет клиенту на почту письмо со всей информацией о заказе, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Уведомление на сайте

    Требуется сделать на сайте wordpress личный кабинет, где будет возможность приобретать тариф с разным количеством сообщений.  Человек регистрируется, после приобретает тариф, ему дается, например 20 сообщений. Он заполняет шаблонное сообщение, в случаи если человек не посещает ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на wordpress

    В отклик сразу включайте срок и оценку. Задачи 1-3 оцените пожалуйста отдельно. Для воспроизведения у вас должен быть компьютер Mac c Safari и iPhone 1. Подгрузка на каталожных УРЛАХ, например http://technokm.beget.tech/product-category/vezdehodi/ и http://technokm.beget.tech/shop/ выдаёт пустоту http://joxi.ru/n2YYMKyibK0Oe2?d=1 в ...

    WordPressiOS
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Яндекс карта с фильтрами

    Когда пользователь открывает сайт, там будет одна карта, которая должна учитывать такие параметры и функции, как ◦ Время (показывать кафе, которые сейчас открыты и есть скидки) ◦ День недели (выходные или будни, от этого зависит первый пункт ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен сделать плагин на wp

    Нужно сделать плагин на wordpress, плагин карты с фильтрами. Фильтры конкретные. Возможность добавления точек на карту из админки, через интерфейс. Вывод самой карты через шорткод. Возможность создавать неограченое кол-во карт с фильтрами.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен бот для сайта

    Нужен бот для сайта Нужна такая логика, что если человек заполняет форму на сайте, нажимает кнопку отправить. Бот получает данные с сайта, подключается к другому сайту через личный кабинет данного сайта и заполняет все поля, после ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать сайт на laravel

    тз - https://docviewer.yandex.ru/view/554195659/?*=5nxEzjdhudiG9GsRxtjFJQ%2FIxNF7InVybCI6InVzbHVnaTovLzI4MDk0NDkvMGY1ZDZjYzM3OWUzNGQxYWFmMjkwOTg4Y2YxOWRiMjMiLCJ0aXRsZSI6ItCi0LXRhdC90LjRh9C10YHQutC%2B0LVf0LfQsNC00LDQvdC40LVf0L3QsF%2FRgNCw0LfRgNCw0LHQvtGC0LrRg1%2FRgdC10YDQstC40YHQsC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI1NTQxOTU2NTkiLCJ0cyI6MTYxMzc4NDE3MTM2OSwieXUiOiI2MzUyMzk4NjIxNTc3NDE4OTUwIn0%3D

    Laravel
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать макет

    Нужно сделать дизайн макет в фигме  Есть эко парк где можно покататься на горных лыжах и сноуборде.  Более подробно про требования - https://docs.google.com/document/d/1vLM17IFkDvuTYpQ9J-r47rb66lspLpKL9oZMjx_JUbU/edit?usp=sharing

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переходите в корзину

    Переходите в корзину [url=https://shartut.ru/cart]https://shartut.ru/cart[/url] и там сломались плюси и минусы. При увеличении кол-ва товара идет обновление корзины и все, но цена в форме оформления справа не меняется.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение сайта

    Нужно подготовить сайт http://vinoflowers.ru/ к продвижение через рекламу. Напишите список действий которое вы сделаете для начала продвижения и вашу стоимость работы

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Решить проблему с корзиной на wordpress

    Переходите в корзину https://shartut.ru/cart и там сломались плюси и минусы. При увеличении кол-ва товара идет обновление корзины и все, но цена в форме оформления справа не меняется. Нужно это исправить

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интеграция wp с 1c

    Нужно сделать интеграцию с 1с УТ 10.3 Когда в вукомерсе создается новый заказ, нужно чтобы на почту приходило уведомление о новом заказе и все данные о заказе были в таблице формата excel, csv или подобных

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
CyberToad
Тимур 
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов(-1)
$14
10 баллов
3 года назад
Сделать яндекс карту на сайт
нормальный
Все отлично
Ответный отзыв
DarkTM
Сергей 
35 летБеларусь
6 лет в сервисе
онлайн
$60
10 баллов
3 года назад
Нужен бот для сайта
Заказчик всегда был на связи, когда возникли сложности пошел на встречу. Приятно было работать. Всем рекомендую!
Все было отлично. Человек всегда на связи и дает максимально быстро обратную связь. Всегда готовы рассказать и объяснить сложные технические моменты простым языком.
Ответный отзыв
logarifm
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Решить проблему с корзиной на wordpress
Хороший заказчик. Все хорошо.
Все хорошо
Ответный отзыв