denis-chernykl

Нужно сделать простую систему, чтобы я мог отправить запрос с кадастровым номером, после данная библиотека получила его, сделала свою работу и вернула json Так же нужно будет саму систему загрузить на поддомен, данные скину Библиотека https://github.com/rendrom/rosreestr2coord
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать сайт с кейсами по игре раст и после джекпотом. Можно на готовом скрипте значение не имеетВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте Нужно сделать сайт на wordpress с игрой для участников Чтобы начать играть, зарегистрируйтесь. Регистрация. Личный кабинет – количество оплаченных игр, история игр. После регистрации один раз в день доступны три случайных вопроса из игры на любую тему плюс карты к ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сделать процесс покупки таким образом Человек делает заказа, оформляет его, но не оплачивается, заказ переходит в статус ожидание оплаты, после менеджер его редактирует, далее он отправляет клиенту на почту письмо со всей информацией о заказе, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется сделать на сайте wordpress личный кабинет, где будет возможность приобретать тариф с разным количеством сообщений. Человек регистрируется, после приобретает тариф, ему дается, например 20 сообщений. Он заполняет шаблонное сообщение, в случаи если человек не посещает ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется сделать аудит сайтаТестирование сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
В отклик сразу включайте срок и оценку. Задачи 1-3 оцените пожалуйста отдельно. Для воспроизведения у вас должен быть компьютер Mac c Safari и iPhone 1. Подгрузка на каталожных УРЛАХ, например http://technokm.beget.tech/product-category/vezdehodi/ и http://technokm.beget.tech/shop/ выдаёт пустоту http://joxi.ru/n2YYMKyibK0Oe2?d=1 в ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать яндекс карту на сайтВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Когда пользователь открывает сайт, там будет одна карта, которая должна учитывать такие параметры и функции, как ◦ Время (показывать кафе, которые сейчас открыты и есть скидки) ◦ День недели (выходные или будни, от этого зависит первый пункт ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать плагин на wordpress, плагин карты с фильтрами. Фильтры конкретные. Возможность добавления точек на карту из админки, через интерфейс. Вывод самой карты через шорткод. Возможность создавать неограченое кол-во карт с фильтрами.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен бот для сайта Нужна такая логика, что если человек заполняет форму на сайте, нажимает кнопку отправить. Бот получает данные с сайта, подключается к другому сайту через личный кабинет данного сайта и заполняет все поля, после ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
тз - https://docviewer.yandex.ru/view/554195659/?*=5nxEzjdhudiG9GsRxtjFJQ%2FIxNF7InVybCI6InVzbHVnaTovLzI4MDk0NDkvMGY1ZDZjYzM3OWUzNGQxYWFmMjkwOTg4Y2YxOWRiMjMiLCJ0aXRsZSI6ItCi0LXRhdC90LjRh9C10YHQutC%2B0LVf0LfQsNC00LDQvdC40LVf0L3QsF%2FRgNCw0LfRgNCw0LHQvtGC0LrRg1%2FRgdC10YDQstC40YHQsC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI1NTQxOTU2NTkiLCJ0cyI6MTYxMzc4NDE3MTM2OSwieXUiOiI2MzUyMzk4NjIxNTc3NDE4OTUwIn0%3DСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
Тз прилагаетсяСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать продающий лендинг для салона красотыСайты «под ключ»36 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать дизайн макет в фигме Есть эко парк где можно покататься на горных лыжах и сноуборде. Более подробно про требования - https://docs.google.com/document/d/1vLM17IFkDvuTYpQ9J-r47rb66lspLpKL9oZMjx_JUbU/edit?usp=sharingДизайн продукции12 заявокЗакрыт3 года назад
Переходите в корзину [url=https://shartut.ru/cart]https://shartut.ru/cart[/url] и там сломались плюси и минусы. При увеличении кол-ва товара идет обновление корзины и все, но цена в форме оформления справа не меняется.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно подготовить сайт http://vinoflowers.ru/ к продвижение через рекламу. Напишите список действий которое вы сделаете для начала продвижения и вашу стоимость работыПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт3 года назад
Переходите в корзину https://shartut.ru/cart и там сломались плюси и минусы. При увеличении кол-ва товара идет обновление корзины и все, но цена в форме оформления справа не меняется. Нужно это исправитьСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать интеграцию с 1с УТ 10.3 Когда в вукомерсе создается новый заказ, нужно чтобы на почту приходило уведомление о новом заказе и все данные о заказе были в таблице формата excel, csv или подобных1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад