Решить проблему с корзиной на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки603 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Переходите в корзину https://shartut.ru/cart и там сломались плюси и минусы. При увеличении кол-ва товара идет обновление корзины и все, но цена в форме оформления справа не меняется. Нужно это исправить 

WordPress
3 года назад
denis-chernykl
Денис Черных 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
logarifm
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$15
1 день
Все хорошо
Хороший заказчик. Все хорошо.