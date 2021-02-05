- настроїти категорії на головній сторінці, новинки, популярні стерти - форма оплати, залишити лише PayPal, все інше стерти; - настроїти політику сookies на іспанській мові; - виправити шрифти; - налаштувати мобільну версію
Перенос сайта на WordPress с одного хостинга на другой
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Нужно перенести сайт на WordPress с одного хостинга на другой.
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