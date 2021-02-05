Перенос сайта на WordPress с одного хостинга на другой

$10
Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок12476 просмотров
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Нужно перенести сайт на WordPress с одного хостинга на другой.

Есть опыт переноса сайтов на WordPress?.. Ориентировочная цена?...

WordPress
3 года назад
Benjamin
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад