Кроссбраузерная валидная верстка сайтов
HTML5, CSS3, JavaScript;
Bootstrap, Foundation email;
jQuery, Vue.js;
Шаблонизаторы Pug, Nunjucks;
Препроцессоры SASS, SCSS, postCSS
Блочная фиксированная, резиновая, адаптивная верстка;
Кроссбраузерность (IE 11, Opera, Safari, Firefox, Chrome);
Соблюдение стандартов W3C;
Написание логичного, грамотного и продуманного кода;
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
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