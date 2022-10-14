kikinov_k

Константин kikinov_k

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов

HTML5, CSS3, JavaScript;

Bootstrap, Foundation email;

jQuery, Vue.js;

Шаблонизаторы Pug, Nunjucks;

Препроцессоры SASS, SCSS, postCSS

Блочная фиксированная, резиновая, адаптивная верстка;

Кроссбраузерность (IE 11, Opera, Safari, Firefox, Chrome);

Соблюдение стандартов W3C;

Написание логичного, грамотного и продуманного кода;

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Отзывы заказчиков

adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$5
10 баллов
3 года назад
Мигает фиксирующая панель
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Ответный отзыв