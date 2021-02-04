Написание модулей для Битрикс24

Установить и настроить Commerce 2 (эквайринг, платные подписки, платный доступ к публикациям), и его синхронизацию с Bitrix24.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я вас приветствую!
Я Александра и предлагаю вам работу с написание модулей. В чем состоит задача?
Тогда вот в чём состоит задача :
Нужно написать 2 модуля для Битрикс24; ü Позже разместить их на сервере заказчика.
Какие модули?
Модуль №1 – Отчеты.
Модуль №2 - Загрузка базы лидов по критериям и создание приложения и поможет загрузить базу по заданным параметрам.
*логику и все нюансы сообщу при личном разговоре.
Какие требования?
Опыт работы;
Готовность к работе;
Навыки работы в написании моудлей.
Вы заинтересованы?
Тогда я жду от вас feedback и надеюсь на сотрудничество!
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