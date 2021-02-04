Написание модулей для Битрикс24

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Я вас приветствую!

Я Александра и предлагаю вам работу с написание модулей. В чем состоит задача?

Тогда вот в чём состоит задача : 

Нужно написать 2 модуля для Битрикс24; ü Позже разместить их на сервере заказчика.

Какие модули?

Модуль №1 – Отчеты.

Модуль №2 - Загрузка базы лидов по критериям и создание приложения и поможет загрузить базу по заданным параметрам.

*логику и все нюансы сообщу при личном разговоре.

Какие требования? 

Опыт работы;

Готовность к работе; 

Навыки работы в написании моудлей.

Вы заинтересованы?

Тогда я жду от вас feedback и надеюсь на сотрудничество!

3 года назад
sashggga2806
Александра 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад