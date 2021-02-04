Написание модулей для Битрикс24

Я вас приветствую!

Я Александра и предлагаю вам работу с написание модулей. В чем состоит задача?

Тогда вот в чём состоит задача :

Нужно написать 2 модуля для Битрикс24; ü Позже разместить их на сервере заказчика.

Какие модули?

Модуль №1 – Отчеты.

Модуль №2 - Загрузка базы лидов по критериям и создание приложения и поможет загрузить базу по заданным параметрам.

*логику и все нюансы сообщу при личном разговоре.

Какие требования?

Опыт работы;

Готовность к работе;

Навыки работы в написании моудлей.

Вы заинтересованы?

Тогда я жду от вас feedback и надеюсь на сотрудничество!