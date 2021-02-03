Оплата по кнопке

$6
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сверстанный ladning из него сделали тему для wordpress. Нужно сделать оплату по кнопке(больше ничего не нужно делать). Использовать нужно плагин WooCommerce Square На выполнение час, срочно нужно сделать

3 года назад
DobriyOFF
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад