Исправить switcher Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер. На запасном варианте сайта нужно подправить свитчер, в какой-то момент перестал работать. Жду предложений. 

WordPress
3 года назад
guest_16123792228731
3 года в сервисе
Был
3 года назад