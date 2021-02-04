Интеграция верстки на Битрикс

Здравствуйте, господа фрилансеры!

Ищу крутого интегратора вёрстки на Битрикс с большим опытом работы.

В проекте предусмотрены несколько вариантов одного товара (по размерам) и другие аспекты.

Работаем так - вы откликаетесь, пишете ваши скиллы в Битриксе, я высылаю вам вёрстку, в ответ получаю от вас цену/срок + небольшое описание способов реализации основных моментов (каталога, нескольких видов товара, размеров, умного поиска, оплату на сайте, промокод, фильтры и т.д., что увидите в вёрстке), выбираю вас и работаем дальше :)

ВНИМАНИЕ, постоплата! Других вариантов, к сожалению, нет.

Вперёд!