Интеграция верстки на Битрикс

Необходимо сделать, чтобы контент текстовый в категориях был под списком товаров после меню пагинации с переходом на другую страницу категории, а не над товарами как по умолчанию. И еще сделать так, чтобы этот текст был ...
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Здравствуйте, господа фрилансеры!
Ищу крутого интегратора вёрстки на Битрикс с большим опытом работы.
В проекте предусмотрены несколько вариантов одного товара (по размерам) и другие аспекты.
Работаем так - вы откликаетесь, пишете ваши скиллы в Битриксе, я высылаю вам вёрстку, в ответ получаю от вас цену/срок + небольшое описание способов реализации основных моментов (каталога, нескольких видов товара, размеров, умного поиска, оплату на сайте, промокод, фильтры и т.д., что увидите в вёрстке), выбираю вас и работаем дальше :)
ВНИМАНИЕ, постоплата! Других вариантов, к сожалению, нет.
Вперёд!
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