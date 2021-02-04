Верстка и программирование лэндинга Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок1236 просмотров
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Добрый день,

Требуется сверстать и запрограммировать на теме Wordpress посадочную страницу. Подробное ТЗ смотрите в аттаче.

Важные моменты:

  • постараться сделать "пиксель в пиксель"
  • учесть адаптацию под указанные в Figma разрешения экранов и устройства
  • сделать максимально быструю загрузку сайта
  • оптимизацию всех страниц и блоков под SEO
  • использовать эффекты взаимодействия во всех интерактивных элементах (micro transitions: всплывание окон, "встряска" полей, при неправильном заполнении, плавные переходы между экранами и т.п.)
  • (!) горизонтальный скролл между экранами

От вас: сроки, стоимость, условия работы?

Результат: полностью работоспособный тестовый сайт на вашем хостинге с админкой.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ТЗ и в ответное сообщение включите фразу "я люблю wordpress", чтобы исключить предложения ботов и спама.

WordPress
3 года назад
ea1thy
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад