Доработка существующего сайта на Drupal 8

Необходимо сделать, чтобы контент текстовый в категориях был под списком товаров после меню пагинации с переходом на другую страницу категории, а не над товарами как по умолчанию. И еще сделать так, чтобы этот текст был ...
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Установить и настроить Commerce 2 (эквайринг, платные подписки, платный доступ к публикациям), и его синхронизацию с Bitrix24.
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