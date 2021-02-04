Доработка существующего сайта на Drupal 8

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки1851 просмотр
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Установить и настроить Commerce 2 (эквайринг, платные подписки, платный доступ к публикациям), и его синхронизацию с Bitrix24.

Drupal
3 года назад
skull3dcom
Вячеслав 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад