Перенести полностью сайт с CMS Drupal на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок1353 просмотра
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Перенести корпоративный сайт компании с CMS Drupal на Wordpress с сохранением дизайна и всех записей, страниц, рубрик и тегов с сохранением старых URL адресов.

WordPressDrupal
3 года назад
sinogrant
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад