Внести изменени в форму в сайте на Drupal

Здравствуйте, господа фрилансеры! Ищу крутого интегратора вёрстки на Битрикс с большим опытом работы. В проекте предусмотрены несколько вариантов одного товара (по размерам) и другие аспекты. Работаем так - вы откликаетесь, пишете ваши скиллы в Битриксе, я высылаю вам ...