Внести изменени в форму в сайте на Drupal

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки1299 просмотров
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Необходимо внести изменения в форме отправки контактов сайта собранного на CMS drupal

Требуется исполнитель умебщий работать с CMS. 

Drupal
3 года назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dotter90
Дмитрий 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$45
1 день
отличная работа, рекомендую
Рекомендую