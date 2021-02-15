MODX - Доработка системы экваиринга

$100
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка966 просмотров
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На существующем сайте (отель) работает система бронирования и экваиринга. 

Используются плагины OneBooking и MiniShop2

Подключен экваиринг через банк МКБ. В существующей связке есть оплата на два разных мерчанта, один из которых отключен.  Т.е. предусмотрена и и использовалась работа через два мерчанта.

Необходимо изменить правило выбора мерчанта и внести  соответствующие правки в форму бронирования номера.  Добавить в панель управления возможность включения-выключения второго мерчанта и его выбора. 

Т.е. технически все возможности проработаны,  собственно экваиринг протестирован и работает, ничего придумывать не нужно. Нужно только подпилить уже готовые решения. 

Я могу подсказать и проинструктировать по работе с мерчантами, мне не хватает опыта (или времени) для нормальной настройки MODX.

От Вас:

— хороший опыт работы с MODX

— портфолио по сайтам на MODX с настройками плагинов (особенно  OneBooking и MiniShop2)

MODX
3 года назад
mazaini
Андрей 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$15
2 дня
Дмитрий отлично справился с заданием. Во всем разобрался, задал уточняющие вопросы. Оперативно решил задачу. Спасибо!
Спасибо, Андрей за интересную задачу. Отлично поработали. Рекомендую