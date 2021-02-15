MODX - Доработка системы экваиринга

Есть кастомный сайт на WP + Woocommerce который не обновляли пару лет и теперь он не совместим с php 7+. Нужно его полностью обновить чтобы он работал на ПХП 7.4. Очень важно удостоверится что сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На существующем сайте (отель) работает система бронирования и экваиринга.
Используются плагины OneBooking и MiniShop2
Подключен экваиринг через банк МКБ. В существующей связке есть оплата на два разных мерчанта, один из которых отключен. Т.е. предусмотрена и и использовалась работа через два мерчанта.
Необходимо изменить правило выбора мерчанта и внести соответствующие правки в форму бронирования номера. Добавить в панель управления возможность включения-выключения второго мерчанта и его выбора.
Т.е. технически все возможности проработаны, собственно экваиринг протестирован и работает, ничего придумывать не нужно. Нужно только подпилить уже готовые решения.
Я могу подсказать и проинструктировать по работе с мерчантами, мне не хватает опыта (или времени) для нормальной настройки MODX.
От Вас:
— хороший опыт работы с MODX
— портфолио по сайтам на MODX с настройками плагинов (особенно OneBooking и MiniShop2)
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