MODX - Доработка системы экваиринга

На существующем сайте (отель) работает система бронирования и экваиринга.

Используются плагины OneBooking и MiniShop2

Подключен экваиринг через банк МКБ. В существующей связке есть оплата на два разных мерчанта, один из которых отключен. Т.е. предусмотрена и и использовалась работа через два мерчанта.

Необходимо изменить правило выбора мерчанта и внести соответствующие правки в форму бронирования номера. Добавить в панель управления возможность включения-выключения второго мерчанта и его выбора.

Т.е. технически все возможности проработаны, собственно экваиринг протестирован и работает, ничего придумывать не нужно. Нужно только подпилить уже готовые решения.

Я могу подсказать и проинструктировать по работе с мерчантами, мне не хватает опыта (или времени) для нормальной настройки MODX.

От Вас:

— хороший опыт работы с MODX

— портфолио по сайтам на MODX с настройками плагинов (особенно OneBooking и MiniShop2)