Обновить WP + плагины до последней версии

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок1380 просмотров
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Есть кастомный сайт на WP + Woocommerce который не обновляли пару лет и теперь он не совместим с php 7+. Нужно его полностью обновить чтобы он работал на ПХП 7.4. Очень важно удостоверится что сайт после обновления полностью функционален

Ссылка https://andreaarden.com/

3 года назад
synthez
Сергей 
33 годаМолдова
5 лет в сервисе
Был
2 года назад