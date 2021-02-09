Обновить WP + плагины до последней версии

Есть кастомный сайт на WP + Woocommerce который не обновляли пару лет и теперь он не совместим с php 7+. Нужно его полностью обновить чтобы он работал на ПХП 7.4. Очень важно удостоверится что сайт после обновления полностью функционален

Ссылка https://andreaarden.com/