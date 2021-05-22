Кейсы по раст

Есть кнопка. Жмем - получаем в ДОМ новый (дополнительный) html элемент(ы). Такой(ие) элемент(ы) должны быть заданы в php, но не в js. Оплата по факту готовности и приемки на яндекс/сбер. Отклик начните с ...