Верстка фронта сервиса c привязкой к бэку

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Закрыт11 заявок1671 просмотр

Добрый день!

Мы разрабатываем высоко нагруженную веб платформу. У нас частично 70 % готов бэк и дизайн системы. Сейчас ищем специалиста, который сможет быстро сверстать фронт сервиса по готовым макетам и посадить это на Vue или React

Сможете помочь ?

Vue.js
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max40
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Заявки фрилансеров

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