Верстка фронта сервиса c привязкой к бэку

Добрый день!

Мы разрабатываем высоко нагруженную веб платформу. У нас частично 70 % готов бэк и дизайн системы. Сейчас ищем специалиста, который сможет быстро сверстать фронт сервиса по готовым макетам и посадить это на Vue или React

Сможете помочь ?