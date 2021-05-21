Нужен технарь для правильной настройки шаблона отслеживания по мануалу в Google ads+Search 360. Дока: https://support.google.com/searchads/answer/6304747?hl=en&ref_topic=4611938 Более подробно можем обсудить в ЛС. Для технаря задача на ...
Нужно добавить около 30 баннеров в Битрикс
Добрый день. Нужно добавить около 30 слайдов сразу предупрежу знания контенщика не хватит нужено верстальщик и человек знающий. Т.к. ещё нужно будет блок местами поменять.
Заявки фрилансеров
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