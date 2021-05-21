Нужно добавить около 30 баннеров в Битрикс

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Закрыт6 заявок1052 просмотра

Добрый день. Нужно добавить около 30 слайдов сразу предупрежу знания контенщика не хватит нужено верстальщик и человек знающий. Т.к. ещё нужно будет блок местами поменять.

4 года назад
Webigor
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