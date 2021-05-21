Написать скрипт php

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Закрыт8 заявок556 просмотров

Необходимо написать скрипт, либо предложить альтернативный вариант. Задача регулярное обновление цен в базе, согласно сайту поставщика

PHP
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