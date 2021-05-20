Небольшой бэк на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок1479 просмотров

Есть фронт часть сайта и уже написаная авторизация, регистрация и вывод товаров. Нужно дописать редакцию профиля, фильтрацию товаров, сортировку товаров, редакцию товаров.

PHP
4 года назад
Arthurysh
Артур 
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Заявки фрилансеров

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