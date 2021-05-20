Нужна помощь с написанием функции мониторинга Веб-программирование

Ищу человека который поможет написать функцию мониторинга активности персонального компьютера по сети.

Нужно выполнить задачу :

Имеется приложение windows forms (.net framework). Имеется в наличии база данных. Нужно реализовать мониторинг активности пк по сети, чтобы данные передавались в БД. в Базе данных есть таблица в которой следующие колонки: действие(Данные активности), Дата и время, ссылка на таблицу сотрудника и ссылка на таблицу оборудование.