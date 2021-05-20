Поднять сайт node.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок556 просмотров

Есть бекап файлов node.js

Проверить на сколько фунционален 

И разместить на хостинге

Поднять сайт

И показать что где в админке делать

Node.js
4 года назад
pavel_brunki
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Шерифбай
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Виктор
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
30 минут назад
15 отзывов(-1)
4 года назад