Наложение выбранной рамки на изображение

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Закрыт1 заявка611 просмотров

Реализовать возможность накладывать выбранный тип рамы на изображение. 

Т.е. есть изображение нарисованной картины, пользователь выбирает необходимые параметры, на странице, после чего выбранные данные отправляются на сервер с формированием картины с выбранной рамой. 

Формирование дополнительных картинок (3-4) с получившимся изображением. 

Примеры полученных изображений приложила

Формат файлов php,js возможно img. 

Должен быть выполнен в виде плагина или компонента для CMS Modx.

JavaScriptMODXPHP
4 года назад
Dashula
Дарья 
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Эрик
 
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