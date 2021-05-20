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Наложение выбранной рамки на изображение
Реализовать возможность накладывать выбранный тип рамы на изображение.
Т.е. есть изображение нарисованной картины, пользователь выбирает необходимые параметры, на странице, после чего выбранные данные отправляются на сервер с формированием картины с выбранной рамой.
Формирование дополнительных картинок (3-4) с получившимся изображением.
Примеры полученных изображений приложила
Формат файлов php,js возможно img.
Должен быть выполнен в виде плагина или компонента для CMS Modx.
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