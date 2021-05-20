Плагин тестов для wordpress. 17 тестов.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки533 просмотра

Нужно сделать плагин образовательных тестов для вордпрпес. 17 тестов.

ТЗ прикрепил.

Ссылка на видеообзор тестов здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1u61_DR9KRB8wV0V972xmOYBeIJLiLTOA?usp=sharing

Рассматриваю предложения от исполнителей с опытом в данной сфере и примерами работ.

WordPress
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nikolay_lipskiy
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