Передача атрибутов заявки на почту

Есть сайт https://a1.complexhome.kiev.ua/.

Основная масса заходит через utm метки.

Когда человек отвечает на вопросы - мне на почту приходит заявка с его ответами.

Нужно - чтобы дополнительно приходила ссылка этого человека с UTM меткой.

Указывайте цену и сроки.