Передача атрибутов заявки на почту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки507 просмотров

Есть сайт https://a1.complexhome.kiev.ua/.

Основная масса заходит через utm метки.

Когда человек отвечает на вопросы - мне на почту приходит заявка с его ответами.

Нужно - чтобы дополнительно приходила ссылка этого человека с UTM меткой.

Указывайте цену и сроки.

4 года назад
vasjaleff
Василий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

web_academik
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Очень оперативный человек. Он сразу предложил адекватную цену и сроки за свою работу. Все время был на связи. После его работы - правки не потребовались. Рекомендую.
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата. Приятно было иметь дело с Василием!

Заявки фрилансеров

web_academik
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Тимур
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов(-1)
4 года назад
Иоанн
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад